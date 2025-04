Oggi si chiude il turno di campionato con l'atteso posticipo del Maradona tra Napoli ed Empoli. I toscani arrivano all'impegno con necessità di fare punti salvezza, ma sempre con tantissime defezioni.

"Sono tante le gare dove potevamo e meritavamo di fare più punti. Due di queste, per esempio, sono quelle di Genova e Como dove siamo andati vicinissimi alla vittoria - ha detto alla vigilia il tecnico Roberto D'Aversa -. Da tempo dico che non cerchiamo alibi, ma a chi parla di emergenza quando mancano due o tre giocatori, allora ricordo che ci presentiamo con cinque primavera in panchina. Senza dimenticare che in settimana tre ragazzi sono andati sotto i ferri. In tanti anni di carriera mai avevo visto una situazione del genere. Tredici calciatori, per infortuni più o meno gravi, hanno subito almeno un intervento chirurgico e tutto in pochi mesi. Comunque ci siamo e non ci arrendiamo". Un messaggio nemmeno tanto velato all'amico Antonio Conte e a tutti i colleghi che si lamentano per un paio di assenze.