Giustamente felice del pari strappato alla Juventus il tecnico dell'Empoli Roberto D'Aversa, che nel dopopartita, in conferenza stampa, ha elogiato la prova dei due attaccanti Lorenzo Colombo e Sebastiano Esposito negando che tra i due ci sia qualcosa da affinare in termini di intesa: "Giocavamo con la Juventus che ha tutti nazionali in difesa, entrambi hanno giocato molto bene".