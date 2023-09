Successo importante per la Fiorentina, che s'impone per 3-2 sull'Atalanta al Franchi. Partita ricca di emozioni: la sblocca la Dea al 20' con Koopmeiners, al 35' arriva il pari della viola con Bonaventura. Mentre sul finir di primo tempo il timbro al volo di Martinez Quarta vale il sorpasso. Nella ripresa nuovo pareggio con Lookman e al 77' è Kouamé a sfruttare un'incertezza difensiva bergamasca per marchiare il 3-2.