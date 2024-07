Scatta già il toto-nome per le elezioni presidenziali della FIGC convocate per il prossimo 4 novembre. Il quotidiano Il Messaggero torna sul tema spiegando che, in attesa di sapere se Gabriele Gravina deciderà di ricandidarsi puntando alla riconferma, ci sono due candidati da tenere in considerazione per la carica: il primo è quello di Mauro Balata, attualmente presidente della Lega Serie B.

Ma circola anche il nome di Giuseppe Marotta, fresco di nomina da presidente dell'Inter oltre che uno dei 'saggi' individuati da Gravina per la nuova commissione che avrà il compito di rilanciare il calcio italiano.