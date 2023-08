Omar El Kaddouri, ex centrocampista di Brescia, Torino, Napoli ed Empoli oggi al Paok Salonicco in Grecia, intervistato da Sportitalia.com parla tra le altre cose del suo connazionale Achraf Hakimi, arrivando a consigliargli un ritorno in Italia visto il legame rimasto ancora saldo con l'Inter: "Io gli consiglierei di tornare perché qui ha fatto benissimo ed ha raggiunto i migliori livelli della sua carriera, a Milano si è visto il miglior Hakimi. A Parigi secondo me è arrivato in un momento dove c'erano alcuni problemi da risolvere. È uno dei terzini più forti al mondo: se si può prendere, Hakimi si prende senza pensarci.

Visto che lui è legato all'Inter secondo me potrebbe essere un'opportunità per i nerazzurri valutare il suo ritorno, però costa anche tanto. Se ci limitiamo all'aspetto tecnico ovviamente è uno dei più forti al mondo è farebbe molto comodo all'Inter”.