La mattina del 10 giugno, giorno della finale di Champions League, il comitato esecutivo dell'ECA si riunirà a Istanbul per uno degli ultimi incontri dell'attuale ciclo. Sotto la presidenza di Nasser Al-Khelaïfi, i membri del comitato esecutivo rifletteranno su un anno di evoluzione e sui momenti chiave per l'associazione dopo che i club hanno votato all'unanimità nel marzo 2023 per aumentare la rappresentanza e la portata.

Ciclo 2023-27

L'Executive Board, che attualmente conta fino a 30 partecipanti tra indipendenti e osservatori che rappresentano la diversità del calcio europeo per club, guarderà al suo nuovo ciclo quadriennale a partire dalla prossima stagione, preparando le elezioni e le nomine all'Executive Board, il neo-Comitato Esecutivo e i vari Comitati, Task Force e Gruppi di lavoro a settembre.

Panorama degli stakeholder

Oltre alle questioni di governance interna e ai rapporti sugli sviluppi amministrativi e finanziari dell'ECA, i membri ascolteranno di più sul panorama delle parti interessate, inclusi gli aggiornamenti sul programma di benefici per i club della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 e le questioni relative alle politiche calcistiche internazionali in generale. L'ECA ha recentemente firmato un nuovo memorandum d'intesa con la FIFA per coprire il periodo fino al 2030 che includeva un aumento del programma di vantaggi per i club da $ 209 milioni a $ 355 milioni per i tornei del 2026 e del 2030.

Le gare del calcio femminile

Riflettendo la crescente importanza del calcio femminile, i membri riceveranno un aggiornamento sul recente quadro, guidato da ECA e FIFA e che coinvolge tutte le parti interessate, sulla questione del rilascio dei giocatori per la FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023.

Il calcio femminile sta assumendo un ruolo sempre più importante all'interno dell'ECA nell'ambito della strategia Be a Changemaker e il nuovo ciclo vedrà i primi 40 club femminili garantiti come membri ordinari con due membri del consiglio eletti direttamente.

Competizioni per club UEFA

Le competizioni per club UEFA costituiranno un elemento chiave delle deliberazioni dell'Executive Board. I membri saranno aggiornati sulle discussioni in corso sulla distribuzione maschile post-2024 in corso con la UEFA, nonché su varie altre questioni commerciali e sportive.

Accordo con UNHCR

Prima della riunione del consiglio, il presidente dell'ECA Nasser Al-Khelaïfi firmerà un accordo con Cédric Anker e Cristina Davies, rispettivamente presidente e direttore esecutivo della Svizzera per la Fondazione UNHCR, formalizzando la donazione di 500.000 euro all'UNHCR annunciata a marzo di quest'anno.

Inoltre, l'ECA sostiene l'UNHCR tramite un'asta online in corso dal 3 al 17 giugno di magliette autografate indossate o fornite dai rappresentanti dei club durante la recente Assemblea Generale di Budapest.