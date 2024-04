Stilata la 29esima EA Sports' Team of The Week, formazione nella quale spiccano i due 'italiani' Rafael Leao e Federico Dimarco. Scelti "entrambi meritatamente come ha sottolineato la Lega nel Tweet attraverso il quale rende nota la lista dei 23 giocatori inseriti dal videogame, lista nella quale compaiono i due 'milanesi'. Il difensore nerazzurro autore di una gran rete segnata contro l'Empoli, match vinto per 2-0 dalla squadra di Simone Inzaghi, il calciatore del Milan altrettanto decisivo, reduce dal match sul campo della Fiorentina, sottoscritto con un gol e un assist.

