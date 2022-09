È un Edin Dzeko quasi senza voce quello che si presenta ai microfoni di N1 dopo la vittoria contro il Montenegro che ha sancito la promozione della nazionale della Bosnia-Erzegovina nella Lega A di Nations League: "Ho urlato qui e là, credo sia parte integrante del mio ruolo. Penso che i ragazzi abbiano dato il massimo per giocare al meglio questa partita. Il Montenegro ha dimostrato di non essere una nazionale ingenua. In conferenza stampa di ieri, ho detto che per la prima volta questa energia positiva si fa sentire, non nella squadra, ma intorno alla squadra. Oggi abbiamo avuto la prova, perché i tifosi così come i ragazzi hanno dato il massimo dal primo minuto. Alla fine il risultato non poteva non arrivare oggi. Contro la Romania, penso sia giusto che i ragazzi che non hanno giocato abbiano una possibilità. Oggi hanno festeggiato, complimenti a loro e credo che molti avranno una possibilità", ha dichiarato Dzeko che poi ha risposto a una domanda sul suo centesimo gol in Serie A: "Quando arriverà? Se Dio vuole, presto", ha chiosato.