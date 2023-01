La Gazzetta dello Sport offre un'anticipazione del magazine 'SportWeek' che sarà in edicola domani. La copertina è dedicata ad Edin Dzeko , omaggiato per essere diventato il marcatore più anziano della Supercoppa grazie al 2-0 nel derby contro il Milan.

All'interno, intervista a Luca Toni che ha spiegato qual è la benzina del bosniaco: "È la rabbia, in senso buono: quella che ti spinge a dare di più ogni volta che senti dire che sei vecchio e a fine carriera. È un’ovvietà, perché lo sai pure tu di essere agli sgoccioli, che però scatena tutta l’adrenalina che hai in corpo, per dimostrare che non sei finito o almeno che finirai alla grande”.