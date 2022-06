Con il suo assist per il compagno Smail Prevljak, Edin Dzeko ha contribuito a salvare in pieno recupero la Bosnia Erzegovina dalla capitolazione contro la Finlandia nel primo match della terza edizione di Nations League. L'attaccante dell'Inter, a gara conclusa, attraverso il proprio profilo Facebook manda un messaggio ai suoi sostenitori dando loro appuntamento a Zenica per la sfida di martedì contro la Romania.