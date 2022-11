Edin Dzeko, con la rete segnata questa sera al Bologna, diventa il secondo marcatore più anziano con la maglia dell'Inter, dietro solo a Sinisa Mihajlovic. Ai microfoni di DAZN, il bosniaco fa però capire di avere ancora molto da dare alla causa interista: "Il record di anzianità per un gol con l'Inter? Non ci penso tanto, penso alla squadra. Più gol faccio più fa bene alla squadra. Secondo me gli anni non contano, è in campo che devi dimostrare di farcela o no. Se non ce la fai è giusto farti da parte, ma io penso di farcela ancora".