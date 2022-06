Effetto Inter. Il nome di Paulo Dybala sta infiammando i tifosi della Beneamata non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Non è un caso, infatti, che l'argentino abbia raggiunto da poco il milione di follower su Weibo, il social network cinese ibrido che fonde il mondo di Twitter e Facebook, uno dei siti più utilizzati in Cina. "Ho raggiunto il milione di fan e non posso fare a meno del vostro supporto nei miei confronti" scrive la Joya nel post condiviso per celebrare il traguardo e ringraziare tutti i suoi follower. Un nome già molto importante quello della Joya in territorio cinese, e il suo prossimo arrivo all'Inter non farà che rafforzare l'immagine del club nerazzurro in Oriente. Un binomio molto forte in termini di comunicazione.