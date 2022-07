Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, si iscrive al partito di quelli che sostengono che Paulo Dybala abbia fatto bene a scegliere di continuare la sua carriera alla Roma dopo le sette stagioni vissute in bianconero: "È un giocatore molto tecnico, molto bravo, la Roma è la squadra giusta per lui perché in attacco troverà Abraham e ha Mourinho in panchina che è molto bravo - le sue parole a DAZN -. Gli faccio un grosso in bocca al lupo, Paulo ha dato tanto alla Juventus".