L'eroe della serata, Denzel Dumfries si presenta nella sala conferenze dell'Al-Awwal Stadium per commentare la vittoria contro l'Atalanta grazie a una sua doppietta: "Sono felice per ii miei due gol, non è stata la mia miglior prestazione ma sono davvero felice. Ora il focus è sulla prossima partita, pensare alla finale".

Il secondo gol e l'esultanza sono stati alla Maicon. L'avevi preparato?

"Maicon è una leggenda nel ruolo di laterale destro, io sono felice di aver segnato e basta (ride, ndr)".

In finale preferiresti un altro gol o un assist per Lautaro?

"Lautaro ha segnato tanti gol per noi, al momento fa più fatica maè un grande giocatore. Lavora tanto duramente per la squadra, è molto importante, anche nello spogliatoio. Ovviamente vorrei fargli un assist ma non è la cosa più importante, lui deve solo continuare così. Non credo sia preoccupato perché non ha segnato".

Milan o Juventus, chi vorresti affrontare?

"Due grandi club in Italia, noi abbiamo perso contro il Milan e pareggiato contro la Jiuventus in campionato. Contro entrambe dovremmo fare bene, vediamo domani chi vincerà e ci prepareremo per la partita".

Siete rimasti sorpresi dalla formazione dell'Atalanta o ve l'aspettavate così?

"No, loro restano una squadra molto forte anche se ruotano i giocatori, noi eravamo focalizzati sulla partita a prescindere dalla loro formazione"