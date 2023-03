Dopo il ko di ieri contro la Juventus è già tempo di Nazionali per gli interisti convocati dai rispettivi commissari tecnici. Pronto a rispondere alla chiamata della Slovacchia Milan Skriniar, ieri assente nella sfida contro i bianconeri, e saltata da poco la convocazione di Dimarco per via del risentimento muscolare ai retti addominali rimediato ieri durante il derby d'Italia, sostituito da Emerson Palmieri, è già pronto a vestire la maglia dell'Olanda invece Denzel Dumfries, arrivato al ritiro della squadra di Koeman. Come testimoniano foto e video pubblicati dalla Nazionale oranje sui social.