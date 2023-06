L'esterno dell'Inter Denzel Dumfries commenta così a Inter TV la finale di Champions League persa dai nerazzurri contro il Manchester City: "Certamente se giochi per l'Inter giochi sempre per vincere, io credo che possiamo uscire a testa alta. Sono orgoglioso della partita di stasera, peccato non aver vinto. È una finale quindi abbiamo dato tutto fino al fischio finale, siamo stati sfortunati a non segnare. Sono orgoglioso di come abbiamo preparato questa partita, non abbiamo vinto ma abbiamo dato tutto".

È stata una stagione fantastica.

"È difficile parlare in questo momento, non abbiamo vinto lo Scudetto, abbiamo perso questa finale. Abbiamo fatto una buona stagione, adesso è però difficile commentare con la testa lucida".