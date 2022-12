Risultato che costa caro al Belgio di Lukaku quello di questo pomeriggio contro la Croazia. Uno 0-0 che mette un punto definitivo alla gold generation, crepuscolo ormai definitivamente sancito anche dal proclamato addio alla Nazionale del ct Martinez. Eliminazione che fa male a tutto il gruppo e in particolar modo a Romelu Lukaku, non a caso uscito dal campo in lacrime. A difendere Big Rom, capro espiatorio di questo forfait e non a caso assalito dalle critiche, è il suo idolo Didier Drogba che alla BBC dice: "Ci siamo sentiti dispiaciuti per Lukaku, ma non possiamo dare la colpa a qualcuno che si è infortunato negli ultimi due mesi, viene in campo per 30 minuti e tu vuoi che vinca la partita. Come attaccante avrebbe dovuto essere un po' più attento, ma è molto difficile dargli colpe per questo. Penso che sia difficile.