A pochi giorni di distanza dalla sciagurata trasferta di Bologna, le strade dell'Inter e dell'arbitro Daniele Doveri torneranno a incrociarsi domenica sera a Cagliari, dove i nerazzurri saranno impegnati nella penultima giornata di campionato. Sarà il quinto incrocio stagionale per l'Inter, che quest'anno con Doveri in campo non ha mai vinto almeno in Serie A: oltre al ko del Dall'Ara, due pareggi contro Milan e Napoli. Più felice il ricordo della Supercoppa 2022 a lui affidata e vinta sulla Juventus. In 26 precedenti, l'Inter ha ottenuto 10 vittorie, nove pareggi e sette sconfitte.