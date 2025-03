Dopo Atalanta-Inter, Marko Arnautovic dovrà rispondere alla chiamata di Ralf Rangnick, ct dell'Austria, che lo ha inserito nel gruppo di giocatori convocati per il doppio impegno in Nations League contro la Serbia. La prima sfida si giocherà in casa degli austriaci, all'Ernst Happel Stadium di Vienna, giovedì 20 marzo, mentre tre giorni dopo il ritorno andrà in scena al Marakana di Belgrado.