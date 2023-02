Oggi è il giorno del ventiseiesimo compleanno di Nicolò Barella, che ha festeggiato ieri in famiglia con tanto di documentazione via social da parte della moglie Federica Schievenin. Il centrocampista nerazzurro compie 26 anni.

Nello stesso giorno torta anche per un'altra bandiera interista, che ha ormai chiuso la sua carriera. Si tratta di Beppe Baresi, 65 anni oggi, 559 presenze in nerazzurro. A parte i due anni vissuti al Modena a fine carriera (in Serie B), ha giocato soltanto per i nerazzurri ed è stato per anni nello staff tecnico prima alla guida delle giovanili e poi come collaboratore di José Mourinho.