Anche quest'anno, il Paris Saint-Germain dovrà vedere la finale di Champions League dal divano dopo l'eliminazione per mano del Bayern Monaco negli ottavi di finale. Ma se quest'anno a contendersi la Coppa dalle grandi orecchie saranno Inter e Manchester City, Gianluigi Donnarumma avanza già la candidatura parigina per la prossima edizione: "Sicuramente potevamo fare molto di più. Al tempo stesso devo riconoscere che il Bayern Monaco è una squadra fortissima.

In queste partite la differenza la fanno i dettagli e le chance, e loro sono stati più bravi di noi. La Champions League è per una squadra ogni anno e tutte le squadre hanno fame di vittoria. In ogni caso, Parigi merita di vincerla. Vogliamo fare di tutto per vincerla il prossimo anno", le sue parole a Onze Mondial.