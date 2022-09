Intervenuto dalle frequenze di 1 Station Radio nel corso della trasmissione '1 Football Club', l'ex centrocampista Massimo Donati ha espresso il suo giudizio sull'Inter di Simone Inzaghi: "È una squadra che ha un'identità. A volte si può fare fatica in un determinato percorso, soprattutto a livello europeo. Se i nerazzurri dovessero ottenere più risultati positivi consecutivi ritroverebbero il loro entusiasmo". A San Siro domani sera si giocherà Milan-Napoli. "Questi due club sono in salute, hanno un'identità molto delineata - ha spiegato Donati -. Tutti remano nella stessa direzione, entrambe le squadre hanno consapevolezza di ciò che stanno costruendo. L'avvio di stagione è stato brillante sia per Pioli sia per Spalletti".