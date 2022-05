Lontano da Torino, dove il rapporto con l'ambiente juventino si stava logorando lentamente, Paulo Dybala potrà tornare a far splendere il suo talento puro. E' la convinzione espressa da Massimo Donati ai colleghi di TMW Radio: "Se sente la fiducia, è un fenomeno - spiega l'ex centrocampista -. La flessione è iniziata quando è stato messo in dubbio il suo potenziale, lui si deve sentire importante e amato. La destinazione non importa, l'importante che lo facciano sentire il più forte, e lo rivedremo a grandi livelli. Non lo vedrei bene al Milan, nell'Inter sarebbe un facsìmile di Lautaro, lo vedrei bene sia al Napoli che alla Roma, dove può diventare un beniamino".