Massimo Donati, allenatore del Kallithea, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Il centrocampo del Napoli era già forte e con i due scozzesi guadagna tante altre soluzioni. McTominay è davvero completo. Ha corsa, qualità, senso del gol e struttura fisica. Il prototipo del mediano moderno. Gilmour è un play, possiede i tempi di gioco ed anche se è giovane ha già esperienza a certi livelli. Sono diversi e credo che Gilmour nel centrocampo a 3 dia il meglio di se.

Mctominay invece si trova a suo agio sia a due che a tre. Conte? Bada al sodo. Non gli interessa tanto l'estetica. Vuole i risultati e vuole che le sue squadre siano solide innanzitutto. Anche per questo credo abbia voluto McTominay e Gilmour. Al momento in serie A il centrocampo dell'Inter è più tecnico mentre quello del Napoli è più robusto. Di sicuro sono i due reparti più completi dal punto di vista tecnico, tattico e numerico del nostro campionato".