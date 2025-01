Anche l'ex ct azzurro Roberto Donadoni è presente a Riyadh dove stasera si giocherà la finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan. A margine del SFS Football Summit, Donadoni ha parlato delle due finaliste ai microfoni di Tutto Mercato Web: "L'Inter in semifinale ha dimostrato di essere una squadra solida, forte, che ha messo in difficoltà l'Atalanta, il tasso tecnico ha fatto la differenza. La finale è del tutto meritata. Juve-Milan è stata invece una partita dalle due facce come spesso accade nel calcio, quando una squadra sembra che possa avere la meglio, poi l'episodio o la situazione stravolge tutto quanto. Alla fine la Juve ha dimostrato di essere stata superiore per gran parte della partita, poi è andata male. Questo è anche il bello del calcio".