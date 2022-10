Gli incresciosi episodi durante Inter-Sampdoria sono stati commentati anche da don Luigi Ciotti, presidente dell'associazione Libera. I suoi sono toni duri: "È inaccettabile che gli ultrà di San Siro svuotino con prepotenza la curva durante una partita dell’Inter in omaggio al capo pregiudicato ucciso a Milano. Un grave segnale che ancora una volta rischia di passare per banale teppismo. E non lo è. Lo sport va bonificato da ogni illegalità, da ogni prepotenza, da ogni forma di violenza”.