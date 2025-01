Dopo il pareggio contro il Bologna sarà ancora una volta San Siro ad ospitare il prossimo match dell'Inter. Il primo appuntamento fissato in calendario è la sfida contro l'Empoli, atteso al Meazza domenica 19 gennaio alle ore 20:45 nella 21ª giornata di campionato. Il club nerazzurro informa che per la partita contro i toscani sono in vendita i biglietti con prezzi a partire da 20€, con riduzioni disponibili per Under16 e Under30.