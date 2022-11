Slovacchia-Cile, amichevole in programma domenica al Tehelné pole di Bratislava, sarà l'ultima gara di Marek Hamsik con la maglia della sua nazionale. Un momento certamente storico per la Slovacchia calcistica, tanto da portare un giornalista di Futbal Pravda a disegnare la linea del tempo con due ere, quella prima e quella dopo l'avvento dell'ex Napoli. La selezione di Francesco Calzona comunque ha già i suoi nuovi leader, secondo Richard Hamsik, il papà del centrocampista del Trabzonspor: "Quello che stanno mostrando Milan Skriniar e Stan Lobotka in Serie A è qualcosa di straordinario, sono giocatori di livello mondiale - ha detto. In qualche modo la squadra ruoterà intorno a loro. Non ho paura, abiamo giovani giocatori che hanno prospettiva. Serve un po' di pazienza, ma non sono preoccupato".