Domani verrà impiantato ad Edoardo Bove un defibrillatore sottocutaneo removibile. Tale intervento si rende necessario per poter procedere alle dimissioni del giocatore, colto da malore domenica scorsa in occasione del match tra Fiorentina e Inter, in attesa degli esiti degli esami. L'intervento verrà effettuato presso l'Utic, l'Unità di terapia intensiva cardiologica di Careggi; il calciatore verrà dimesso tra giovedì e sabato.