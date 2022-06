Nel corso dell'intervista rilasciata a Il Foglio, Paolo Scaroni, presidente del Milan, si è soffermato anche sul sempre spinoso tema dei diritti televisivi sottolineando la voragine che persiste tra la Serie A e la Premier League: "Da quelli internazionali noi incassiamo 200 milioni a stagione, la Premier due miliardi. Dato che il denaro è il motore, entriamo in un circolo vizioso".

Ma in Serie A c'è consapevolezza delle problematiche?

"Queste cifre le conoscono tutti, se vogliano vendere un prodotto in altri mercati dobbiamo anche uscire dalla dimensione un po' paesana del nostro calcio e cambiare gli orari di alcune partite. Se il match clou lo mettiamo alle nove di sera, a Pechino non lo guardano".