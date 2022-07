"Con DAZN stiamo parlando ma ancora non abbiamo finalizzato nulla". Sono le parole dell’amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, durante il Capital Market Day, in merito alla rinegoziazione in corso tra la compagnia telefonica e la piattaforma di sport in streaming sull'accordo per trasmettere le partite di calcio della Serie A fino al termine della stagione 2023/24.