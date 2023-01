Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, prima della partita contro la Sampdoria ha parlato in conferenza stampa di Davide Frattesi, al centro di tante voci di mercato che lo vogliono nel mirino della Roma, ma anche come pensiero dell'Inter: "Concedetemi la battuta, mi auguro possa essere come la sora Camilla...", afferma riferendosi al detto popolare secondo la quale: 'tutti la vogliono, nessuno la piglia'. Per poi proseguire: "In questi 6 mesi i giovani del Sassuolo credo abbiano bisogno di confermarsi nella squadra come sono, ma non solo i giovani, tutti. Per me Davide può fare ancora meglio di quello che ha fatto nelle prime 15 partite perché ha fatto cose positive ma ancora non ha trovato quella continuità che gli riconosco e che so che può dare, quindi questi sei mesi devono servire per migliorarsi e se riuscirà a migliorarsi il passaggio successivo non sarà più a Sassuolo ma in un'altra squadra.