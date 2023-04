La sconfitta nella grande classica del calcio portoghese contro il Porto non deve minare le granitiche convinzioni costruite dal Benfica nel corso dei mesi. E' la convinzione espressa da Diogo Luís, ex giocatore delle Aguias, in esclusiva ad A Bola: "Tornare a giocare dopo tre/quattro giorni con l'Inter è la cosa migliore potesse capitare al Benfica. Inoltre Schimdt dovrebbe puntare sugli stessi uomini (con l'eccezione, ovviamente, dell'infortunato Bah e dello squalificato Otamendi ndr)".