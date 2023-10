Soccerment, azienda di Football Artificial Intelligence, è entusiasta di annunciare una partnership strategica triennale con Federico Dimarco, esterno dell'Inter e della Nazionale Italiana. Questa collaborazione segna l'inizio di un percorso destinato a trasformare il futuro del calcio attraverso l'utilizzo di dati e tecnologia AI. Dimarco è stato identificato come XSEED Key Player di Soccerment, incarnando i valori di etica del lavoro, continuo sviluppo personale e forte spirito di squadra, valori che si intrecciano profondamente con la filosofia di Soccerment. La meticolosa scalata di Dimarco verso l’eccellenza professionale rispecchia una ricerca instancabile della perfezione, che riflette l'ambizione di Soccerment di democratizzare l'accesso alla tecnologia e incorporare l'IA e i dati in tutti i livelli dello sport.

Nel dettaglio, Dimarco utilizzerà i parastinchi XSEED integrati con l'IA di Soccerment, e contribuirà a fornire feedback mirati al miglioramento continuo della tecnologia. Soccerment, a sua volta, fornirà a Dimarco dati specifici per perfezionare il suo gioco, una sinergia in cui tecnologia e abilità calcistiche convergono per elevare il livello della prestazione. Inoltre, questa partnership mira ad avvicinare ed aumentare la connessione dei fan con la star attraverso XSEED, consentendo una visione a 360° delle performance e dell'abilità di Dimarco durante le partite, colmando il divario tra i fan e il giocatore in modo innovativo e basato sui dati. Questo è quanto afferma il giocatore nerazzurro: "Unirsi a Soccerment rappresenta una straordinaria opportunità per perfezionare ulteriormente il mio gioco e connettermi con i tifosi in un modo senza precedenti. Il loro impegno nei confronti dei dati e dell'innovazione tecnologica nel mondo del calcio rispecchia a pieno il mio percorso di miglioramento continuo, sono inoltre entusiasta di esplorare le innumerevoli possibilità che questa partnership offre".