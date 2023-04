Anche Federico Dimarco commenta quanto avvenuto questa sera nel match contro il Benfica ai microfoni di Prime Video: "Siamo felicissimi, da tanti anni non arrivavamo in semifinale. Bene così, ma manca uno step per arrivare in fondo. La partita è stata interpretata bene a parte le disattenzioni sui gol. Abbiamo fatto bene e siamo contenti. Io lavoro tutta la settimana per fare assist ai miei compagni, ma l'importante è che la squadra vinca. Il Milan? Pensiamo alle partite che abbiamo prima, poi ci penseremo. Manca uno step per andare avanti".

