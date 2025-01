Federico Dimarco, esterno nerazzurro, ha parlato ai microfoni di InterTV dopo la sconfitta contro il Milan in finale di Supercoppa italiana: "Quello che è successo l'abbiamo visto sul campo. Non possiamo perdere una partita così, ma dobbiamo ripartire forti perché ci sono altri obiettivi da raggiungere. Abbiamo vinto le ultime tre Supercoppe di fila, oggi abbiamo affrontato un avversario forte come il Milan, gli facciamo i complimenti. Queste sconfitte aiutano a crescere. Le occasioni ci sono state su entrambi i lati, potevamo chiuderla sul 2-0, poi hanno fatto il 2-1".

La concentrazione di Dimarco si è spostata poi sul secondo tempo: "In queste partite contano tanto gli episodi. Loro sono stati più bravi, dobbiamo guardare subito avanti, anche se fa male. Siamo l'Inter e dobbiamo rialzarci subito. Questa sconfitta può passare solo vincendo: già da domenica dovremo entrare in campo per cercare di vincere", ha concluso.