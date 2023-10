Alessandro Diamanti, interpellato da Radio Serie A, ha inquadrato il Benfica: "Passatemi il paragone, è un Sassuolo che ci ha creduto un po' di più. Ha giovani interessanti, può fare una partita gagliarda, ma se l'Inter gioca come la vediamo in campionato è dura per tutti. Sacchi? In genere sono sempre d'accordo con lui, ma l'Inter è solida. Non vuol dire che sia difensiva, perché fa dei gol. L'Inter non è una squadra difensiva. Magari qualche volta può essere meno divertente, ma non è progettata per far spettacolo: deve essere concreta. Non è una squadra brutta, fa tanti gol".