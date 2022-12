Tra i tanti nomi fatti per la difesa dell'Inter c'è anche quello di Mouctar Diakhaby del Valencia. Il francese, classe 1996, ha il contratto in scadenza a giugno e la firma non è ancora arrivata. Secondo calciomercato.com, che riporta fonti spagnole, adesso gli iberici temono veramente di perdere a zero il difensore ex Lione. "Una buona notizia per l'Inter, interessata ad ingaggiare il centrale per rimpolpare il reparto arretrato".