La FIGC continua la ricerca del nuovo ct dell'Italia dopo le dimissioni improvvise di Roberto Mancini. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, il primo allenatore contattato è stato Luciano Spalletti che ha subito dato disponibilità totale. C'è però da risolvere un nodo con il Napoli: né l'allenatore toscano né la federcalcio intendono pagare la penale prevista nel contratto col Napoli in caso di nuova panchina durante la stagione. Una questione da valutare anche dal punto di vista giuridico visto che la Nazionale italiana non rappresenterebbe una concorrenza diretta al club partenopeo. In questo momento sono dunque in corso contatti tra Gabriele Gravina e il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

La FIGC aspetterà massimo 48 ore per capire se la questione possa o meno essere sfolta, nel frattempo resta in attesa Antonio Conte, che ha compreso i motivi per cui è stato contattato prima l'ex allenatore del Napoli.