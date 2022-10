Dopo l'esonero di Marco Giampaolo, la Sampdoria è alla ricerca di un nuovo allenatore. Due i nomi fatti con maggior forza: uno è quello di Claudio Ranieri, l'altro quello di Dejan Stankovic. "In questo momento il primo nome sulla lista della dirigenza blucerchiata è quello di Stankovic, con cui è in programma in giornata un incontro a Milano - riferisce Gianluca Di Marzio -. Nessuna possibilità, invece, per il ritorno di Ranieri, con cui ci sono stati contatti nelle ultime ore, ma che ha deciso di rifiutare l'offerta ricevuta".