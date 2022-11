Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Joaquin Correa, giocatore da molti dato in partenza a gennaio: “Il giocatore è un fedelissimo di Inzaghi che sa benissimo cosa gli può dare ed è uno che sa accettare la panchina. Non credo che l’Inter se ne voglia liberare, anche perché non è facile farlo a cifre adeguate visto che è stato pagato 31 milioni di euro. Sarebbe impossibile darlo il prestito e non è detto che il giocatore accetti. Non credo che a gennaio ci siano grandi margini, Inzaghi difficilmente vorrà privarsi di un giocatore in cui crede”, ha concluso.