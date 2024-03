Angelo Di Livio, ospite di TVPlay, è tornato a rimproverare la Juventus per l'andamento di questo campionato: "Ha facilitato troppo il campionato dell’Inter. Sapevo che i nerazzurri avrebbero vinto lo Scudetto, ma avrebbe comunque potuto dare fastidio ai nerazzurri. Così hanno dato strada libera alla squadra di Simone Inzaghi. È un momento difficile per i bianconeri e domenica contro il Napoli sarà una partita molto difficile". Sull'altro fronte, i nerazzurri dominano: "L’Inter è fortissima, mi impressiona la condizione fisica della squadra. Inzaghi ha uno staff di preparatori eccezionale, corre tantissimo e bene nonostante abbia giocato tante partite tra campionato e Champions. Amalgamare una squadra e fare in modo che non ci siano musi lunghi è molto difficile e Inzaghi ci sta riuscendo alla grande. Ho visto squadre con tanti campioni che non hanno vinto, non è scontato il lavoro che sta facendo Simone. Sta portando degli accorgimenti tattici di grande qualità. In Europa l’Inter è molto rispettata soprattutto dopo la finale di Champions dello scorso anno”.

Come valuta la prima stagione in una big di Frattesi?

“Si vede che sta rubando con gli occhi, sa che il futuro è suo e quando entra si diverte. Anche se gioca poco si sente importante e impara dai giocatori più esperti come Henrikh Mkhitaryan. La rosa nerazzurra è un gruppo umile e compatto“.