Dopo il riscatto successivo alla promozione in Serie A da parte del Monza, Michele Di Gregorio è finito nel mirino della Ternana. Il portiere prodotto delle giovanili dell'Inter rischia infatti di trovarsi chiuso dall'arrivo di Alessio Cragno e, secondo La Nazione, sta valutando alcune richieste tra cui quella del club umbro. Al momento, però, il portiere non sarebbe incline a scendere di categoria perché spera di poter trovare una collocazione alternativa nella massima serie. La Ternana, che dal canto suo non ha fretta, resta in attesa e vigila sull’evoluzione della situazione.