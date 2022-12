Antonio Di Gennaro, uno dei quattro commentatori tecnici della RAI in questi Mondiali, parlando ai microfoni di TMW Radio analizza i potenziali movimenti di mercato per l'Inter: "Io prenderei Josko Gvardiol, 2002 e mancino, che trovarne uno così come centrale è difficile. Di Denzel Dumfries non mi priverei, nel 3-5-2 di Simone Inzaghi non so chi può sostituirlo. Se qualche partita non è andato bene vabbè. Certo, se arriva un'offerta importante ok, ma non è facile sostituirlo. Non mi piace il tira e molla su Milan Skriniar".