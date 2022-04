Antonio Di Gennaro ha commentato ai microfoni di TMW Radio il derby d'Italia vinto dall'Inter per 0-1 contro la Juventus, soffermandosi in particolare sulla prestazione della squadra nerazzurra.

"Secondo me queste difficoltà non dipendono dalla tattica perché Inzaghi non l’ha mai cambiata - le sue parole -. Probabilmente è un problema fisico perché i calciatori non sono più brillanti. Questa vittoria, però, è davvero pesante. Per Inzaghi questo scarico nel rush finale è una cosa che ritorna, gli successe anche alla Lazio".