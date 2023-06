Quale sarà la prossima squadra di Davide Frattesi? Antonio Di Gennaro vota per "Inter o Juventus, e dico più Inter al momento - ipotizza sulle frequenze di TMW Radio -. Anche come gioco e continuità di lavoro di Inzaghi. Se Brozovic va via, lui diventa fondamentale. O sennò la Juve, perché ci sta nel centrocampo senza Rabiot e con il dubbio Pogba".