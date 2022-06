L'ex calciatore Antonio Di Gennaro è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, durante il programma Maracanà, per parlare del matrimonio tra Paulo Dybala e l'Inter.

"L'Inter acquista un giocatore di qualità . le sue parole -. Dybala è andato via anche per un problema tattico. E' molto forte, può cambiare gli equilibri. Dybala non si può discutere tecnicamente, deve solo mettersi a posto fisicamente".