Eusebio Di Francesco spende legittime parole di elogio nei confronti del proprio portiere Filip Stankovic dopo la partita del Venezia a Napoli. Queste le sue dichiarazioni a DAZN: "Stankovic deve avere consapevolezza dei propri mezzi: davanti a sé ha un futuro importante. Sta soddisfacendo le richieste mie e di quelle dell'allenatore dei portieri. Oggi ha fatto la differenza ed è stato bravo".

Un altro prodotto del vivaio dell'Inter come Gaetano Oristanio è diventato un cardine del gioco dei lagunari: "I giocatori offensivi sono quelli che devono determinare le giocate, saper puntare e calciare in porta. Lui e Yeboah hanno queste caratteristiche. Giocatori come loro devono accendere le partite".