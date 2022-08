Ai microfoni di RadioFirenzeViola, l'ex difensore della Fiorentina Alberto Di Chiara ha parlato del futuro di Nikola Milenkovic, cercato con insistenza dalla Juve e nel mirino anche dell'Inter: "La Viola perderebbe il perno della difesa. Lucas Martinez Quarta ha grandi potenzialità ma non riesce ad esprimerle, è un po' un incompiuto. L'intervento sul mercato in quel ruolo diventerebbe una necessità. Servirebbe anche un centrocampista di qualità. Serve poi capire la gerarchia fra Sofyan Amrabat e Rolando Mandragora. Ieri si sono viste le buone qualità di Dodò, ma davanti gli attaccanti si devono un po' svegliare. Cabral non sembra ancora sciolto".