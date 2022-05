Presente negli studi della trasmissione ‘Sky Calcio Show’, l'ex attaccante Paolo Di Canio parla così di Lautaro Martinez, reduce da una grande prestazione contro l’Empoli: “L’Inter deve capire come farlo diventare leader tecnico. Inzaghi quest’anno lo ha aspettato parecchio, forse troppo, un po’ per riconoscenza. Però poi ha questi colpi come contro l’Empoli, è tornata la gamba. Fino a qualche settimana fa inciampava sul pallone. Difficile dire quando troverà la maturità totale, ma se è questo è un giocatore importantissimo”.